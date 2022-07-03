Ünlü İngiliz televizyon yıldızı Bodrum'daki feci kazada ağır yaralandı, sevgilisi hayatını kaybetti İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Bodrum'da kaza geçirdi. Feci kazada 28 yaşındaki Oukhellou ağır yaralanırken, erkek arkadaşı ise hayatını kaybetti. Sabaha karşı Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana gelen kazada Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden otomobil, sürücüsü Jake Robert Mclean'in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi. AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Mclean'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. TEDAVİSİ HASTANEDE SÜRÜYOR Kazada yaralı olarak kurtulan Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı öğrenildi. Yazmin Oukhellou'nun tedavisi hastanede sürüyor. Jake Mclean'in İngiltere'de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Magazin England Bodrum Muğla Hassas İçerik 3. Sayfa Magazin Haberler

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