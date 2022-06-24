Sokak sokak bu şekilde gezdi! Ünlü modelden iddialı tarzıyla ilgili tuhaf savunma
Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu ve model Julia Fox, New Yorkta, üst kısmını neredeyse tamamen gösterecek büstiyerle dikkat çekti. Sokaklarda bu şekilde gezinen Fox, bu şekilde giyinerek halka görsel hizmet sunduğunu söyledi.
Son dönemde iddialı tarzıyla çok konuşulan Julia Fox Brezilyalı moda markası tarafından 3D kullanılarak tasarlanan mavi kot pantolon ve üst kısımda ise sadece göğüslerini kapacak büstiyerle görüntülendi. Fox'u görenler dönüp bir daha baktı.
Giydiği kıyafetle ilgili People dergisine konuşan Fox, bu şekilde giyinerek halka görsel hizmet sunduğunu söyledi.
Julia, geçen Cumartesi takipçileri ile 16 aylık oğlunun videosunu paylaşmıştı.
Julia, Kim kardashian'ın eski kocası Kanye West'le aşk yaşamış bir süre magazin manşetlerini süslemişti.