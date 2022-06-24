Sokak sokak bu şekilde gezdi! Ünlü modelden iddialı tarzıyla ilgili tuhaf savunma - Haberler

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Sokak sokak bu şekilde gezdi! Ünlü modelden iddialı tarzıyla ilgili tuhaf savunma

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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İtalyan asıllı Amerikalı oyuncu ve model Julia Fox, New Yorkta, üst kısmını neredeyse tamamen gösterecek büstiyerle dikkat çekti. Sokaklarda bu şekilde gezinen Fox, bu şekilde giyinerek halka görsel hizmet sunduğunu söyledi.

Son dönemde iddialı tarzıyla çok konuşulan Julia Fox Brezilyalı moda markası tarafından 3D kullanılarak tasarlanan mavi kot pantolon ve üst kısımda ise sadece göğüslerini kapacak büstiyerle görüntülendi. Fox'u görenler dönüp bir daha baktı.

Sokak sokak bu şekilde gezdi! Ünlü modelden tarzıyla ilgili tuhaf savunma

Giydiği kıyafetle ilgili People dergisine konuşan Fox, bu şekilde giyinerek halka görsel hizmet sunduğunu söyledi.

Sokak sokak bu şekilde gezdi! Ünlü modelden tarzıyla ilgili tuhaf savunma

Julia, geçen Cumartesi takipçileri ile 16 aylık oğlunun videosunu paylaşmıştı.

Sokak sokak bu şekilde gezdi! Ünlü modelden tarzıyla ilgili tuhaf savunma

Julia, Kim kardashian'ın eski kocası Kanye West'le aşk yaşamış bir süre magazin manşetlerini süslemişti.

Sokak sokak bu şekilde gezdi! Ünlü modelden tarzıyla ilgili tuhaf savunma

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kim Kardashian Kanye West New York Moda Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

DODOK DODOK:

Edep ve haya yok oldukça, insanlık her geçen gün uçurumdan yuvarlanmaya devam edecek, ta ki dibe vurana kadar.

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