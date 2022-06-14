Şok Sözler Sarf Etti! Duyanlar Şaştı Kaldı

Aygün Aydın, sosyal medyadaki paylaşımıyla yine gündem yarattı. Hakan Sabancı ile kısa bir ilişki yaşamasıyla tanınan ve ilişkisinin sonrasında özel mesajları ifşa eden Aydın, Sabancı'nın adının anıldığı isimleri de hedef almayı sürdürüyor.

Aygün Aydın, adı geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı hakkında şok eden ifadeler kullandı.

"YİNE BİLDİĞİMİZ GİBİSİN"

Şeyma Subaşı'nın paylaştığı bir fotoğrafı kendi hesabında paylaşan Aygün Aydın şu ifadelere yer verdi:

"Yeni erkek arkadaşımın mekanına kasıtlı gidecek kadar o...pu olmana hiç şaşırmadım yine bildiğimiz gibisin gel kuçu kuçu sana 3-5 kuruş para koklatalım seversin sen."

Şeyma Subaşı'nın, Aygün Aydın'a ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır. İş insanı Hakan Sabancı ile kısa süren olaylı bir aşk yaşamıştır.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

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