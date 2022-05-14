Sırrını İlk Kez Açıkladı - Haberler

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Sırrını İlk Kez Açıkladı

Snob Magazin - Magazin
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Sırrını İlk Kez Açıkladı

Ünlü sanatçı Yonca Lodi, N Alaçatı Dergisi'ne konuştu. 47 yaşındaki Lodi, o sırrını ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Yonca Lodi "Ailemden gelen genetik bir miras var. Annemin sesi güzel. Babamın sesi de güzeldi. Müzik sesiyle büyüyen bir çocukluk geçirdim. Genetik miras çok önemli bir şey. O genetik miras olmadan kendini ne kadar eğitirsen eğit belli bir çıtanın üzerine çıkamıyorsun. Hem eğitim hem sahne hem genetik miras birleşince değerli bir şey ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

SİNGLE MÜJDESİ

İşini yaparken yorulmaktan, saatlerce sahnede olmaktan, koşuşturmaktan zevk aldığını o yorgunlukla evine dönmekten çok mutlu olduğunu anlatan Yonca Lodi, yeni projelerini teker teker hayata geçirmekle ilgilendiğini, yakında sevenleriyle yeni bir single'da buluşacağının müjdesini verdi. Lodi, tatlı ve mutlu bir koşuşturma içinde olduğunu, ayrıca verdiği arayı telafi etmeye çalıştığını belirtti.

Snob Magazin / Magazin

Yonca Lodi, Çocukluk, Genetik, Müzik, Magazin, Haberler

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