Uçaktaki menüyü beğenmeyen Şırdancı Mehmet, göğsünden şırdan çıkarıp yedi

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi ve o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyenler "görgüsüz" diye tepki gösterdi.