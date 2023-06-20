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Uçaktaki menüyü beğenmeyen Şırdancı Mehmet, göğsünden şırdan çıkarıp yedi

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Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi ve o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyenler "görgüsüz" diye tepki gösterdi.

Şırdancı Mehmet olarak ünlenen Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi.

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur'un sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyen Sur, göğsünden şırdan çıkararak yedi.

Sosyal medya kullanıcıları, Şırdancı Mehmet'e "görgüsüz, bilgisiz, mide bulandırıcı" diyerek tepki gösterdiler. Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur kendi restoranında çektiği şırdan videoları nedeniyle 'Şırdancı Mehmet' olarak ünlenmişti.

Şırdancı Mehmet uçaktaki menüyü beğenmedi göğsünden şırdan çıkarıp yedi

Şırdancı Mehmet uçaktaki menüyü beğenmedi göğsünden şırdan çıkarıp yedi

Şırdancı Mehmet uçaktaki menüyü beğenmedi göğsünden şırdan çıkarıp yedi

Şırdancı Mehmet uçaktaki menüyü beğenmedi göğsünden şırdan çıkarıp yedi

Haberler.com / Burak Yıldırım - Magazin

MasterChef Magazin Haberler

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