Sırça'nın Galasına Ünlüler Akın Etti

Hazal Kaya ile Selin Şekerci, oyunu izlemeye birlikte geldi. Hazal Kaya, 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisi hakkında konuştu. Oyunculuğuyla ilgili gelen eleştiriler hakkındaki düşünceleri sorulan Kaya, "Eleştirenlere sormam lazım. Benlik bir durum yok. Tamamen onlarla ilgili" demekle yetindi.

"ELEŞTİRİLER KÖTÜ NİYETLİ"

Selin Şekerci, Kaya'ya yönelik eleştirileri kötü niyetli bulduğunu söyleyerek "Eleştirileri birazcık kötü niyetli bulmaya başladım. Türkiye'de hiçbir oyuncunun üzerine bu kadar gidildiğini görmedim. Bunun oyunculuk meselesinin dışında bir şey olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İLİŞKİMİZ YOLUNDA"

Ozan Dolunay, galaya sevgilisi Pelinay Yiğit ile birlikte el ele katıldı. Rol aldığı son iki dizi projesinde istediği başarıyı elde edemeyen Ozan Dolunay, "Bu işin doğasında var. Herkesin başına gelebilir. Çok takılmıyorum" dedi. İlişkileri hakkında konuşan Pelinay Yiğit "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı" diye konuştu.

YEN SEVGİLİSİYLE İLK KEZ POZ VERDİ

Genç oyuncu Ahsen Eroğlu, kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez görüntülendi. Kameralara poz veren ikili, ilişkilerinin yılbaşında başladığını söyledi. Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor" dedi.

"MAKYAJSIZ VE YORGUNUM"

'Yargı' dizisinin setinden çıkıp oyunu izlemeye gelen Pınar Deniz, "Setten çıkıp geldim. Yüzüm makyajsız ve yorgunum" dedi.

Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandırma kararı alan Deniz, ayrılık sebebinin sorulması üzerine "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" yanıtını verdi.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKTI

İş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver, Sırça oyununun gala gecesinde yalnız kaldı. Önder Öztarhan, sevgilisinin oyununu izlemeye gelmedi.

İŞTE GALAYA KATILAN ÜNLÜ İSİMLER

Emre Yusufi-Nilperi Şahinkaya

CANSEL ELÇİN

DAMLA SÖNMEZ

HANDE DOĞANDEMİR

SIRÇA KONUSU NEDİR?

İbrahim Çiçek'in yönetmenliğini, BKM, Craft ve IdPro'nun ise yapımcılığını üstlendiği 'Sırça', anıların duygu yüklü kırılganlığını hassasiyetle sahneye taşırken, duygusal ve gerçek dışı taraflarını iddialı performanslarla seyirciyle buluşturuyor. 'Sırça' adlı oyunda İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar gibi isimler yer alıyor.