Sinema salonu sahipleri dijitale savaş açtı

MUĞLA - Bu yıl 10'uncu kez gerçekleşen Bodrum Türk Filmleri Haftası Bodrum'da başladı. Sinema salonu sahiplerinin ve yapımcıların bir araya geldiği toplantıda sinemanın var olması için neler yapılması gerektiği tartışıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Belediyesi'nin himayesinde Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından organize edilen haftanın ilk etkinliği olan 'Pandemi'nin Öğrettikleri' başlıklı toplantıda bir araya gelen sinema salonu yatırımcıları, ardında bıraktıkları zorlu sürece dair çıkarımlar ve sektör geleceğine dair görüş alışverişinde bulundular. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği SİSAY'ın yönetim kurulu ile hazır bulunduğu toplantıda ayrıca yeni dönemde dernek tarafından gerçekleştirilmesi planlanan proje ve ortak yatırım planları paylaşıldı.

Bodrum'da bulunan bir alışveriş merkezinin açık hava meydanında gerçekleşen Gülay Afşar'ın moderatörlüğünü üstlendiği 'Maç Şimdi Başlıyor: Beyazperde Dijitale Karşı' adlı panelde yapımcı-yönetmen Murat Şeker, oyuncu Didem Balçın, Murat Cemcir ve sinema işletmecisi Cenk Sezgin sektörün geleceğine ışık tutacak önemli detayları masaya yatırdı. Sektör temsilcilerinin ilgi ile takip ettiği panelde Cenk Sezgin, "Türk Sineması dijital platformlara yenilmeyecek, dijital platformların hamle yaptığı süreçte pandemi sebebiyle sinemalar kapalıydı, dolayısıyla bir oyuna dahil olamadık. Asıl maç şimdi başlıyor. Türk sineması gerek sanatçıları gerekse yatırımları ve yenilikleri ile dünya sinemacılığında üst sıralardaki yerini yeniden alacak" diyerek sözlerini bitirdi.

Panelin ardından 'Aykut Enişte-2' adlı filmin açık hava gösterimi gerçekleştirildi.

Ünlü yapımcı yönetmen Murat Şeker, sinemanın yerini hiçbir platformun tutmayacağını belirterek, "Yaş ilerledikçe evde oturmak için bahane arayan bir jenerasyon var. O jenerasyon diyor ki evde otururum dijital platform var filmimi izlerim. Dijital platform bahane oluyor. Yoksam sinema salonunda perdeden film izlemekten daha güzel ne olabilir ki. Biz tüm organizasyonumuzu, tekniğimizi beyaz perdeye göre ayarlıyoruz. Evde oturup a sosyal insanlar mı olalım. Sinema ölmez benim görüşüm bu yönde" dedi.

Sinema salonu sahibi Cenk Sezgin ise dijital platformalar nedeniyle yeni yüzlerin sinemada daha iyi sesler getireceğini ifade ederek, "Dijital platformalar çok eski zamanlardan berri vardı. Türkiye'de son zamanlarda ve özellikle pandemi döneminde büyük bir artış gösterdi. Bu beklenen bir sonuçtu. Ekonomik şartlarda bir sinemaya gitmenin maliyetinin geldiği nokta, insanların alım gücünün düşmesi, evinin konforunda film seyrediyor olması, pandemi sürecinde sinemaların sahada olmadığı noktada tek başına sahada olan dijitallerin 1-0 galip gelmesi beklenen sonuçlardı. Şuan itibariyle oyun değişmeye başlıyor. Perdede şans bulamayan, salon bulamayan filmler, dijitalle seyirciyle buluştu. Şu anda büyük gişe filmler için dijital platform sağlıklı bir gelir kaynağı değil. Bu filmler gişede sağladıkları başarıyı, geliri, dijital platformlardan sağlayamıyorlar. Tom Cruise'nin filmleri gibi Avatar gibi filmler mutlaka ve mutlaka sinema salonlarında gösteriliyorlar. Bunun bir alternatifi dünyada ve Türkiye'de yok. Pandemi döneminde sinemaya sırtını dönmüş bazı yapımcı ve sanatçı arkadaşlarımızın bu durumlarını üzüntü ve hayal kırıklığıyla izledim. Bugün bizi sevindiren o arkadaşlarımızın arkasından gelen yeni jenerasyon salonların onların filmleri tarafından doldurulduğu dönemlerde şans bulamayan sanatçı arkadaşlarımızın bugün önlerinin açılmasıyla çok daha fazla prodüksiyona heyecana ve enerjiye kavuştuğunu görüyoruz. Bu sektörün sağlıklı gelişmesi konusunda çok olumlu gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, yönetmen ve yapımcı Murat Cemcir ise dijital platforma filim yamadığını ifade ederek, "Dijital platformalar daha çok dizi platformu gibi görüyorum. Hayat ne getirir bilmiyorum ama filmin sinemada ve perdede izleneceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.