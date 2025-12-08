Haberler

Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Sinem Ünsal'ın sevgilisi Berk Cankat'la asansörde çekilmiş "kavuştuk" paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cankat'ın daha önce Ünsal'a "canım eşim" demesi, çiftin gizlice evlendiği iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehirde canlandırdığı Alya Albora karakteriyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Çiftin ilişkisi sosyal medyada sık sık gündeme gelirken, Cankat'ın Ünsal'a "canım eşim" diye hitap etmesi, ikilinin gizlice evlenmiş olabileceği yönünde iddialara yol açmıştı.

"KAVUŞTUK" PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Dizinin Mardin'deki çekimleri nedeniyle bir süre sevgilisinden uzak kalan Ünsal, hasretini sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Ünlü oyuncu, Berk Cankat ile asansörde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak yalnızca "Kavuştuk" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Çiftin asansör pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Evlendiler mi?
  • Çok yakışıyorsunuz!
  • Gerçekten eşin mi oldu?
Kaynak: Haberler.com / Magazin
