Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan düğünde 'Erik Dalı' performansı

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen ve 2020'de Lalin, 2022'de ise Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan Sinem Kobal, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarını net bir dille yalanlayarak mutlu evliliklerini sürdürüyor.

Ünlü oyuncu bu kez özel hayatıyla değil, aile saadetiyle gündeme geldi. Kobal'ın erkek kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile hayatını birleştirdi. Romantik bir atmosferde gerçekleşen düğüne aile üyeleri ve yakın dostlar katıldı.

Gecenin en dikkat çeken anı ise damadın ablası Sinem Kobal ve eniştesi Kenan İmirzalıoğlu'nun sahneye çıkmasıyla yaşandı. Ünlü çift, hareketli ritimleriyle düğünlerin vazgeçilmez parçalarından biri olan "Erik Dalı" eşliğinde pistte adeta şov yaptı. Keyifli anlara sahne olan dans performansı davetlilerden büyük alkış alırken, çiftin enerjisi de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.