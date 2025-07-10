Sinem Kobal'dan yıllar sonra bikinili paylaşım

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2014 yılında ortak arkadaşlarının düzenlediği bir doğum günü partisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Başlarda ilişkilerini gözlerden uzak tutmayı tercih eden ikili, 2015 yılında el ele görüntülenmeleriyle aşklarını kamuoyuna ilan etti. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri hâline gelen Kobal ve İmirzalıoğlu, 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'ndaki Ortunç Koyu'nda düzenlenen rüya gibi bir düğünle dünyaevine girmişti.

Son dönemde çiftin evliliğiyle ilgili sosyal medyada çıkan "boşanma" iddiaları ise kısa sürede gündemi sarstı. Ancak çift, bu söylentileri hızla yalanlayarak birlikteliklerini sürdürdüklerini net bir şekilde ortaya koydu.

YILLAR SONRA EZBER BOZDU

Boşanma iddialarının ardından uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Sinem Kobal, sessizliğini sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla bozdu. Kızı Lalin ile birlikte tatile çıkan oyuncu, yıllar sonra ilk kez bikinili bir fotoğrafını yayınladı. Kobal'ın fit görüntüsü ve doğal güzelliği kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin formda haline övgüler yağdırdı.