Sinem Kobal, 7 yıllık ara sonrası setlere dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra iki kız çocuğu dünyaya getiren Sinem Kobal, dizi ve filmlere ara vermişti. Bütün vaktini kızlarına ayıran Kobal, bir filmle setlere dönüyor.

1 AY SONRA ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Karşılamaşmalar dizisinde konuk oyuncu olan Kobal, 7 yıllık aranın ardından film projesine imza attı. Güzel oyuncu, Her Şeyin Başı Merkür isimli filmde savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif'in hikayesini anlatan Ayşe Balıbey'in astrolojik komedi türündeki "Her Şeyin Başı Merkür" adlı kitabından yola çıkılarak çekilecek.

Yapımcılığını Emre Oskay'ın üstlendiği filmin senaryosunu Ayşe Balıbey yazıyor. Ağustos ayında çekimleri başlayacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ali Balcı oturacak. Öte yandan Sinem Kobal'ın partneri için de görüşmeler devam ediyor.