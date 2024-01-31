Sinan Albayrak, kaza sonrası sağlık durumunu paylaştı

TRT 1'in yeni dönem dizisinde 'Zağanos Paşa' karakterine hayat veren Sinan Albayrak, geçtiğimiz hafta dizi setinde kaza geçirmişti. Çekimler sırasında attan düşen Albayrak, kısa süreli şuur kaybı yaşarken, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırılmıştı.

"ATIMIZLA AYRI YÖNLERE GİTMEYE KARAR VERDİK"

Hastane odasından video paylaşan oyuncu, "Ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Kısa süre şuur kaybı oldu. Şu anda gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var, onlar da kısa sürede toparlanacak.

Arayan soran arkadaşlarımız var, teşekkür ederim ama geri dönüş yapamıyorum. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Ufak çocuğum da burada olduğu için geliş-gidişi çok fazla sağlıklı bulmuyoruz.

Çok konuşacak enerjide de olmayabiliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Her şey yolunda, merak etmeyiniz. Selam olsun" demişti.

"ÇENEM KIRIK, ÇOK KONUŞAMIYORUM"

Tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Sinan Albayrak, evinde çektiği video ile son durumunu takipçileriyle paylaştı. Bir süre yatmaya devam ederek dinleneceğini belirten ünlü isim; kendisini arayan, merak eden herkese teşekkür etti:

Hepinize merhabalar. Sağlığımı merak edenler yazıyorlar, arıyorlar. Pek bakamıyorum telefonlara. Teşekkür ederim. Evime geldim, operasyon iyi geçti. Tedavi sürecindeyim. Bir süre yürümeyeceğim. Yan gelip yatacağım tabiri caizse.

Dizi aksadı maalesef ama birkaç hafta sonra umuyorum ki kaldığımız yerden devam edeceğiz. Omurgam, elim ve çenem kırık. O yüzden çok konuşamıyorum.