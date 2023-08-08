İrlandalı şarkıcı, besteci ve eylemci Sinéad O'Connor'ın cenaze töreni geniş bir katılımla düzenlendi. Şarkıcının daha önce yaşadığı Bray’de yapılan törende binlerce kişi kortej oluşturdu. Cenazeyi izleyen BBC muhabiri Ali Gordon, cenazenin evin önünde durduğu sırada büyük bir sessizlik olduğunu aktardı. Ardından alkışlarla yürüyüşe geçen kalabalıktan bazı grupların, şarkıcının ünlü bestesini seslendirdiği duyuldu. Şarkıcı, en çok 1990'da çıkardığı dünya sıralamalarında birinci olan Nothing Compares 2 U adlı bestesi Prens'e ait şarkıyla tanınıyordu. O'Connor’ın dünya çapında milyonlarca hayranı vardı. Sinéad O'Connor’ın cenaze töreni İslami esaslara göre yapıldı. 2018'de İslam'ı kabul eden ve Şuheda adını alan O'Connor, sahne adını değiştirmemişti. Cenaze namazını kıldıran İmam Şeyh Dr Umar Al-Kadri, dini törende yaptığı konuşmada şarkıcının bir nesli etkileyen bir sesle ödüllendirilmiş biri olduğunu söyledi. Kadri, “Birinin Danny Boy ya da Molly Malone’u onun sesinden enstrümanlar olmadan dinlemesi, nasıl bir sesi olduğunu anlaması için yeterli. İnsanlar onun sesinden umudu bulmuştu” mesajı verdi. O'Connor ile 2018 yılında tanışan İmam Kadri, cenaze namazını kıldırmaktan onur duyduğunu da söyledi. Sinéad O'Connor’ın cenazesine İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins ve Başbakanı Leo Varadkar da katıldı. U2 grubu üyeleri Bono ve the Edge ile Bob Geldof da cenazeye katıldı. Ünlü isim 26 Temmuz’da Londra’daki evinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı, ancak polis olayda şüpheli bir durum bulunmadığını kaydediyor. Sinéad O'Connor’ın üç çocuğu bulunuyor. Dublinli sanatçının dört çocuğundan, 17 yaşındaki oğlu Shane geçen önce kaybolmuş sonra intihar ettiği açıklanmıştı.

İrlandalı şarkıcı, besteci ve eylemci Sinéad O'Connor'ın cenaze töreni geniş bir katılımla düzenlendi. Dini tören İslami esaslara göre yapıldı.

Şarkıcının daha önce yaşadığı Bray’de yapılan törende binlerce kişi kortej oluşturdu.

Cenazeyi izleyen BBC muhabiri Ali Gordon, cenazenin evin önünde durduğu sırada büyük bir sessizlik olduğunu aktardı.

Ardından alkışlarla yürüyüşe geçen kalabalıktan bazı grupların, şarkıcının ünlü bestesini seslendirdiği duyuldu.

Şarkıcı, en çok 1990'da çıkardığı dünya sıralamalarında birinci olan Nothing Compares 2 U adlı bestesi Prens'e ait şarkıyla tanınıyordu.

O'Connor’ın dünya çapında milyonlarca hayranı vardı.

Sinéad O'Connor’ın cenaze töreni İslami esaslara göre yapıldı.

2018'de İslam'ı kabul eden ve Şuheda adını alan O'Connor, sahne adını değiştirmemişti.

Cenaze namazını kıldıran İmam Şeyh Dr Umar Al-Kadri, dini törende yaptığı konuşmada şarkıcının bir nesli etkileyen bir sesle ödüllendirilmiş biri olduğunu söyledi.

Kadri, “Birinin Danny Boy ya da Molly Malone’u onun sesinden enstrümanlar olmadan dinlemesi, nasıl bir sesi olduğunu anlaması için yeterli. İnsanlar onun sesinden umudu bulmuştu” mesajı verdi.

O'Connor ile 2018 yılında tanışan İmam Kadri, cenaze namazını kıldırmaktan onur duyduğunu da söyledi.

Sinéad O'Connor’ın cenazesine İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D Higgins ve Başbakanı Leo Varadkar da katıldı.

U2 grubu üyeleri Bono ve the Edge ile Bob Geldof da cenazeye katıldı.

Ünlü isim 26 Temmuz’da Londra’daki evinde hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni henüz kamuoyuna açıklanmadı, ancak polis olayda şüpheli bir durum bulunmadığını kaydediyor.

Sinéad O'Connor’ın üç çocuğu bulunuyor.

Dublinli sanatçının dört çocuğundan, 17 yaşındaki oğlu Shane geçen önce kaybolmuş sonra intihar ettiği açıklanmıştı.