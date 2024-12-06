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Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış

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2003 yılında ilk kez yayınlanan ve 2005'te ekranlara veda eden Türkiye'nin fenomen dizilerinden Kurtlar Vadisi günümüzde gündem olmaya devam ediyor. Son olarak o dönem dizide rol alan gencin Şahin Irmak olduğunu öğrenenler sosyal medyada şaşkınlığını gizleyemedi.

Türk televizyon tarihine geçen Kurtlar Vadisi dizisi günümüzde konuşulmaya devam ediyor. Dizi ile alakalı detaylar dikkatleri çekiyor.

Dizinin 48. bölümünde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz'ın genç bir oyuncuyla sahildeki sahnesi yeniden gündem oldu. Polat'ın dizide konuştuğu gencin Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ününe ün katan Şahin Irmak'ın olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış

Sosyal medyada konuyla ilgili yorum yapan kullanıcılar, "Şahin çok değişmiş" yorumlarında bulundu.

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış

Şimdilerin ünlü oyuncusu Kurtlar Vadisi'nde de rol almış
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFOX MOLDER:

biz biliyoruz sizin yeni haberiniz oldu galiba

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

sanirim buna micindan haber uydurma diyorlar... bole haber sitesi bos kalmasin diye... ne yapalim ne yapalim??? bu haberi yapalim ...

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHuso Musu:

milliyetci polatın bile cxebinde dolar taşıması?

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
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Haber Yorumlarıserdar kocakaya:

Çocukken sırlar dünyasında da izlerdik STV de??????

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıZafer Toprak:

Haberın kalitesine bak , eeeee başka

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Haber YorumlarıCENGAVER:

kız kimmiş, onuda yazsaydınız

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Haber YorumlarıRıdvan Emiroğlu:

Çok önemli bir haber bravoooooo Çokmu uğraştınız bunu yazmak için

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Haber YorumlarıKemal TAŞKIN:

Bir insanı oturduğu koltuktan etmek yada satın almak bu kadar kolay olmamalı.

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