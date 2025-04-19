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Sıla Şahin ve Samet Kardeşler'den muhteşem düet: Aldanırım

Sıla Şahin ve Samet Kardeşler'den muhteşem düet: Aldanırım
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Türk müzik dünyasının yükselen yıldızları Sıla Şahin ve Samet Kardeşler, yepyeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıktı. İkilinin birlikte seslendirdiği "Aldanırım" adlı düet parça, dinleyicilerden tam not aldı.

Duygusal sözleri ve güçlü melodisiyle dikkat çeken şarkı, aşkın kırılganlıklarını ve yeniden başlamanın zorluklarını etkileyici bir şekilde anlatıyor. Sıla Şahin'in içten yorumuyla Samet Kardeşler'in güçlü vokali bir araya gelince ortaya adeta bir müzik şöleni çıktı.

Sıla Şahin ve Samet Kardeşler "Aldanırım" adlı çalışmalarının söz ve bestesine de birlikte imza atarlarken yaşadıkları büyük aşkla da magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinde biri olmaya devam ediyor. İkili "Aldanırım" adlı yeni çalışmalarının klip çekimleri için kameralar karşısına geçerken klip kısa sürede büyük bir izleyici sayısına ulaştı.

Sıla Şahin ve Samet Kardeşler basın mensuplarına yaptıkları kısa açıklamada "Her şeyiyle birlikte hayat verdiğimiz 'Aldanırım' adlı şarkımızın arkasında birlikte yakaladığımız bir enerji var. Kendimize ait stüdyomuzda yaptığımız şarkılarla rekorlar kırıyoruz. "Aldanırım" ile Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar arasında yer alırken aynı zamanda dünya listelerine girdik. Aşkımız büyük bir hızla devam ederken ortak çalışmalarımız da son sürat devam ediyor" diyerek duygularını ifade ettiler.

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Kaynak: Haberler.com / Magazin
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