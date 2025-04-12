Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Türkiye'de yayınlandığı ilk günden itibaren beğeniyle izlenen 'Sihirli Annem'de 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, şimdilerde hayatının en özel anına hazırlık yapıyor. Evlilik sürecinde olan Zeynep Özkaya'nın son halini görenler ise tanımakta zorlanıyor. Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik yolunda ilk adımı gerçekleştirmişti.

DAVETLİ LİSTESİ HAZIR

Özkaya, şimdilerde düğün için hazırlık yapıyor. Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan tören öncesinde davetli listesini düzenlediğini duyuran Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün odağım düğün işleri. Son bir buçuk aya girdik, davetli listem hazır. Çok az kaldı" notunu düştü.