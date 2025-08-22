Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı
Yaz tatilini Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki yazlığında geçiren Hülya Avşar, sıcak hava nedeniyle yürüyüşe çıkamadı. "Sıcaktan yürüyüşe çıkamayınca..." notuyla evde geçirdiği anları paylaşan Avşar, enerjisi ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti.

Yaz tatilini Ayvalık'taki yazlığında geçiren ünlü sanatçı Hülya Avşar, sıcak havalardan bunaldı. Düzenli olarak yürüyüş yapan Avşar, bu kez dışarıdaki yüksek sıcaklık nedeniyle evinden çıkamadı. Bunun yerine evinin içinde dans ederek keyifli anlar yaşadı.

Avşar, sosyal medya hesabından "Sıcaktan yürüyüşe çıkamayınca…" notuyla paylaştığı videoda ritmik adımlar atıp salındı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, hayranlarının beğenisini kazandı

on günlerde Ayvalık'taki yazlığından sık sık paylaşım yapan Avşar, hem doğal halleri hem de enerjik duruşuyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yıllardır enerjisinden ödün vermeyen ünlü sanatçı, hem sanatı hem de günlük yaşamındaki doğal tavırlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
