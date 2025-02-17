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Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız aşkı bitti: Zamana ihtiyacımız var

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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın aşkı sona erdi. Çetinkaya, ayrılık haberlerini Instagram hesabından doğruladı ve 'Zamana ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ve oyuncu Şükrü Özyıldız ilişkisi bitti. Ünlü çiftten Çetinkaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz yıl başladıkları ilişkileriyle magazin camiasının gözde çiftleri arasında gösterilen Sibil Çetinkaya ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız hakkında geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddiaları gündeme gelmişti. Çift, konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

Sibil Çetinkaya, annesi ve kardeşi ile birlikte Amerika'ya giderek sorulardan uzak kalmaya çalışmıştı.

"RUHUNU UÇAK MODUNA ALMAK"

Amerika'da tatilde olan Sibil Çetinkaya'nın yaptığı "Kendinle keyif yapıp ruhunu uçak moduna almak... 30 yaşın bana en güzel hediyesi bu galiba" paylaşımı ise iddiaları güçlendirmişti.

"BİR SÜRE ÖNCE BU KARARI VERDİK"

Fenomenden iddialara yanıt geldi. Çetinkaya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Mesajlarınızı alıyorum, evet bir süre önce böyle bir karar verdik. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sadece biraz zamana ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Mesajlarınız için de teşekkürler çok seviyorum sizi" ifadelerini kullandı.

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız aşkı bitti: Zamana ihtiyacımız var

Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız aşkı bitti: Zamana ihtiyacımız var
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

çok üzüldüm yemeden içmeden kesildim. Hatta geceleri üzüntüden uyuyamam bile.

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