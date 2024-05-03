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Sibel Can, Sezen Aksu ile Boyama Yaparken Görüntülendi

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Eurovision'un 2. Yarı finalinde sahne alacak olan Sibel Can, Sezen Aksu ile birlikte boyama yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Eurovision'un 2. Yarı finalinde sahne alacak olan Erener, son klibindeki görüntüsüyle ilgili yapılan tanınmaz hale geldiği haberlerine esprili bir şekilde cevap vermişti ve yüzünün yakın plan fotoğraflarını paylaşmıştı.

Yeni konserlerine hazırlanan Erener, usta müzisyen Sezen Aksu ile birlikte boyama yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BUGÜNLERDE BÖYLEYİZ"

Erener, fotoğrafın altına "Biz boyacılar işimizi ciddiye alırız. Sezen'im ile bugünlerde böyleyiz" notunu düştü. Fotoğrafta Sibel Algan ve Kaan Arca da yer alıyordu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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