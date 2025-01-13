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Sibel Can sahne kıyafeti olay oldu! "Sütyeni içeriden giyecektin" yorumları yapılıyor

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Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın ağustos ayında giydiği bir kostüm sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Paylaşılan görüntülerin altına "İçine giyecekti aceleden dışına giymiş" yorumları yapılıyor.

Son dönemlerde hem sahne hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, Bursa konserinde tercih ettiği kıyafetle sınıfta kaldı.

Ünlü sanatçının tarzıyla ilgili "Kimse uyarmıyor mu acaba bunu giyme falan diye", "Nur mezarında ters döndü", "İçine giyecekti aceleden dışına giymiş", "Bedava verseler giymem", "Moda katliamı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Sibel Can sahne kıyafeti olay oldu!
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Valla size bu elbiseleri kim yutturuyor ?? "cok şık oldunuz" deyip. bu modacilar var ya, insani rezil edip, bi dolu da para alirlar...

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Yaş aldıkça yenilenmek lazım...

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Haber YorumlarıEmrah null:

koktukça tuzlanma yapılmalı

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Haber YorumlarıSİNAN TEPE:

sokak sanatçılarının ses sistemi bile daha kaliteli birileri bu kadını harcıyor bence kıyafet ses diksiyon menejer

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