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Sibel Can ile Emir Sarıgül Böyle Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
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Sibel Can ile Emir Sarıgül Böyle Görüntülendi

Yaklaşık 7 yıldır gözlerden uzak beraberlik yaşayan Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, aylar sonra Bodrum tatilinde görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü sanatçı Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül, Bodrum Torba'da arkadaş grubuyla objektiflere yansıdı.

Magazin Hattı'nın haberine göre; Sibel Can'ın sohbet sırasında oldukça keyifli olduğu görüldü. İkili ilerleyen saatlerde beraber uzaklaştı.

Öte yandan Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran sunucu Buket Aydın cephesinde yeni bir aşk bir iddiası gündeme geldi. Ünlü sunucu, Bodrum Türkbükü'nde iş insanı Muhsin Bayrak ile Miam adlı restoranda yemek yedi.

SİBEL CAN KİMDİR?

Sibel Can (d. Sibel Cangüre; 1 Ağustos 1970, İstanbul), Türk şarkıcı ve oyuncu. Kariyerine dansöz olarak başlayan Can, daha sonra şarkıcılık yapmaya başladı ve günümüzde televizyon ve sinema oyunculuğu ile sunuculuk da yapmaktadır.

Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Muzaffer adında bir kız kardeşi bulunmaktadır.

SİBEL CAN ÖZEL HAYATI

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlilikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır.

EMİR SARIGÜL KİMDİR?

Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olma oğludur. Emir'e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul'da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi'ni kazanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere'ye gitmiştir. Londra'daki American Intercontinental University'de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır.

Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu'nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

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