Sibel Can'dan şaşırtan imaj değişikliği: Saçlarını sarıya boyattı
Ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyadı. Sosyal medyada büyük ilgi çeken bu değişiklik, şarkıcının hayranlarını ikiye böldü.
Ünlü şarkıcı Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine gitti. Saçlarını sarıya boyatan şarkıcının imaj değişikliği sosyal medyada büyük ilgi çekti.
Sibel Can, 5 yıl aradan sonra kariyerinin 24'üncü albümü 'Drama'yı çıkardı. Yeni albümünü sosyal medya hesabından tanıtan Sibel Can, imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.
YENİ İMAJI SEVENLERİNİ İKİYE BÖLDÜ
Saçlarını sarıya boyatan ünlü ismin yeni tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Şarkıcıya sarı saçı yakıştıranlar olurken, bazı hayranları ise onu koyu renk saçlarla görmek istediklerini belirtti.
İşte Sibel Can'ın yeni saçları...