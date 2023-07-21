Shakira Hakkında Yeni Bir Soruşturma Başlatıldı

İspanya'nın Katalan bölgesinde yer alan Barselona yakınlarındaki bir mahkeme, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira hakkında 2018 yılında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattığını duyurdu. Mahkeme, Shakira hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep etti.

İspanya'nın Katalan bölgesinde yer alan Barselona yakınlarındaki bir mahkeme, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira hakkında soruşturma başlattı.

Barselona yakınlarındaki kuzeydoğu kasabası Esplugues de Llobregat'taki mahkeme, Kolombiyalı şarkıcı hakkında 2018 yılında gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yeni bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Mahkeme, tam adı Shakira Isabel Mebarak olan yıldız hakkında sekiz yıla kadar hapis cezası talep etti. Shakira'nın avukatları, konuya ilişkin açıklamayı ilerleyen saatte yapacaklarını belirtirken, mahkemeden soruşturma hakkında başka ayrıntı açıklanmadı.

46 yaşındaki şarkıcının, 2012-2014 yılları arasında 14,5 milyon Euro (yaklaşık 437 milyon TL) vergi borcuyla ilgili bir başka davada yıl sonuna doğru hakim karşısına çıkması bekleniyor.