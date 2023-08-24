Sezen Aksu, Merdan Yanardağ'a Tazminat Davası Açtı

Yanardağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarına "Yetmez ama evet" dediği, iki yüzlü "açılım" siyasetine destek verdiği için eleştirdiğim Sezen Aksu, güya hakaret gerekçesiyle beni mahkemeye vermiş. Nasıl olduysa 30 bin lira (faizi ve av. parasıyla 60 bin) tazminat kazanmış. Haciz işlemi başlatmış. Kutluyorum!

Düşünce ve ifade özgürlüğümü kullanarak gazetecilik yaptığım için şimdi Sezen Aksu'nun destek verdiği AKP'nin cezaevinde tutukluyum. Odama/hücreme bakıyorum, Aksu'nun istediği para buradan çıkmaz. Boşa haciz getirmesin.

Tele1'e gidebilir belki, ama oradan da çıkmaz. Tele1 ticari bir kuruluş değil, bir sosyal sorumluluk girişimidir. Şu anda RTÜK'ün verdiği cezaları ödemeye çalışıyor. Yani elinin boş dönme ihtimali yüksek. Ayrıca orada da kişisel bir mülküm yok.

Ancak, Sezen Aksu merak etmesin haciz yoluyla istediği parayı öderim. O da bir yerlere "bağış" gösterisi yapabilir. Geriye de bugünkü cehennemin yolunu döşeyenlerden Sezen Aksu'nun utancı kalır. Bir de, "iki cihanda" da yakasında olacak ellerimiz..

Sezen Aksu, 2010'da AKP iktidarına "Hayır" diyenler için "İki cihanda lekeliler" demişti. Su içtiği kuyuya tükürerek şöhretini borçlu olduğu insanlara hakaret eden kendisiydi. Yapacağı şey basit bir özür dilemekti, yapmadı. Sezen Aksu'yu utancıyla baş başa bırakıyorum."

NE OLMUŞTU?

2010 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumunda AKP iktidarına "Yetmez ama evet" diyerek destek veren ünlü sanatçı Sezen Aksu, kendisi hakkında 'yetmez ama evetçi' diyen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'a 8 Kasım 2021 tarihinde 100 bin TL tazminat talebiyle dava açtı.

2022'nin Aralık ayında mahkeme Yanardağ'ın 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

30 bin TL talep eden Aksu, cezaevinde bulunan Merdan Yanardağ'ı icraya verdi.