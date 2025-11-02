Haberler

Sezen Aksu'dan Uzak Şehir'e Yeni Şarkı: Çek Tetiği

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Sezen Aksu'nun söz ve müziğiyle Ozan Akbaba tarafından seslendirilen 'Çek Tetiği' ile izleyicileri şaşırttı. Şarkı, Cihan ve Alya'nın aşkını anlatan sözleriyle dikkat çekti ve kısa sürede 3 milyon izlenmeye ulaştı.

SIKI bir Uzak Şehir izleyicisi olan Sezen Aksu, Kanal D'nin fenomen dizisine de Mardin'in ardından yeni bir şarkısını daha hediye etmesi sanal medyayı salladı. Sözü ve bestesi Aksu'ya ait olan, Ozan Akbaba'nın seslendirdiği Çek Tetiği isimli parçanın yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kırdı. Şarkının adeta Cihan-Alya aşkını anlatan vurucu sözleri ile Akbaba'nın yorumu övgü aldı.

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde izleyicileri Sezen Aksu sürprizi bekliyor. Jenerik müziği de Mardin'in sözlerinde de imzası bulunan Minik Serçe bu kez Cihan-Alya aşkına şarkı yaptı. Ekibin 'Uğurumuz' dediği sanatçı, 'Çek çek çek tetiği vur sineme sineme' sözleriyle dikkat çeken parçasını diziye verdi. Uzak Şehir ekibi, Sezen Aksu'nun jestini jestle karşıladı. Ozan Akbaba, çekimlerin yapıldığı Midyat'tan İstanbul'a gelerek Aksu'nun Kanlıca'daki stüdyosunda şarkıyı kaydetti.

Bağlamada Ahmet Koç'un eşlik ettiği şarkı için bir de klip hazırlandı. Klipte Cihan ile Alya'nın yanı sıra Şahin ile Nare ve Kaya ile Zerrin'in duygusal görüntülerine yer verildi. Şarkının yayınlanmasıyla birlikte Çek Tetiği sanal medyanın gündemine oturdu. Yorumlarda, 'Fragmandan, şarkıdan çıkamıyorum', 'Ozan nasıl duygu dolu okumuş, yüreğine sağlık', 'Sezen Aksu çok güzel yazmış, Ozan da çok güzel söylemiş', 'Sezen şarkısının hakkı böyle verilir' ifadeleri öne çıktı.

'KİRPİĞİN OK GÖZÜN HANÇER'

Uzak Şehir'in 12'nci bölümünde seslendirdiği 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' türkü performansı hala akıllarda olan Ozan Akbaba, 'Çek Tetiği' ile de izleyenlerden tam not aldı. 'Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben, düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben' sözleriyle adeta Cihan-Alya aşkını anlatan şarkının klibi 3 milyon izlenmeye ulaştı. Uzak Şehir fanları şarkı sözlerini alıntılayarak yaptıkları, 'Sezen sözleriyle yine sinemizden vurdu', 'Cihan-Alya aşkı ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi', yorumlarıyla Sezen Aksu'ya teşekkürlerini iletti.

BÜYÜLÜ TINILARIN USTASI PAYLAŞTI

Ozan Akbaba'ya bağlamada eşlik eden Ahmet Koç da kayıt sırasında Akbaba ile çektirdiği fotoğrafı resmi hesabından paylaştı. Post, dizinin takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

İŞTE O ŞARKI

Saraylarda yattım, hamamlarda, hanlarda

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara

Gün oldu çamura battım Gün oldu ayıp örtbaslara

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben

Kirpiğin ok gözün hançer yaralıyım ben

Düz ovada vuruldum bahtı karalıyım ben

Çek çek çek tetiği vur sineme sineme

Bir dağın yamacına koy beni

Çek çek çek tetiği yar vurmuş kurşun ne ki

Doğursun anam bir daha beni beni beni

Oy beni beni beni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
