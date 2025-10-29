Haberler

Sezen Aksu yazdı, Ozan Akbaba seslendirdi! Uzak Şehir hayranlarına büyük sürpriz

Sezen Aksu yazdı, Ozan Akbaba seslendirdi! Uzak Şehir hayranlarına büyük sürpriz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sezen Aksu, fenomen dizi 'Uzak Şehir'e 'Çek Tetiği' adlı bir şarkı hediye etti. Dizinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba'nın seslendirdiği şarkı için özel tanıtım yayınlandı.

Sıkı bir 'Uzak Şehir' izleyicisi olan Sezen Aksu, yapıma bir şarkısını daha hediye etti. Aksu'nun hediye ettiği 'Çek Tetiği' isimli şarkıyı Ozan Akbaba seslendirdi.

Kanal D'de ekrana gelen'Uzak Şehir' dizisinin bu haftaki bölümünde seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Usta sanatçı Sezen Aksu, seyircisi olduğu 'Uzak Şehir' dizisine bir şarkısını hediye etti.

SEZEN AKSU'NUN EVİNDEKİ STÜDYODA KAYDEDİLDİ

Sözü ve bestesi, dizinin jenerik müziğinin sözlerine de imza atan Sezen Aksu'ya ait, bağlamada Ahmet Koç'un imzasını taşıyan 'Çek Tetiği' isimli şarkıyı dizinin başrol oyuncularından Ozan Akbaba seslendirdi. Akbaba, çekimlerin yapıldığı Midyat'tan İstanbul'a gelerek Sezen Aksu'nun evindeki stüdyoda şarkıyı kaydetti. Şarkı için hazırlanan özel tanıtımda, yeni bölümde yayınlanacak Cihan ile Alya, Şahin ile Nare ve Kaya ile Zerrin'in duygusal görüntülerine yer verilirken, Ozan Akbaba'nın yorumu da büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Yıkılan binadaki eczacıdan 'kolon kesme' iddialarına yanıt

Yıkılan binada akıllara ilk gelen o soruya yanıt verdi
Gebze'deki felaket göz göre göre mi geldi? Yıkılan binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı

Yıkılan 7 katlı binanın dün çekilen fotoğrafları ortaya çıktı
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Benzine 85 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.