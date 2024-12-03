Üye Girişi
Haberler
ABD'den, Suriye'de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı

"Esad acımasız bir diktatördür" diyen ABD'den dikkat çeken çağrı

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi

 Suriye'de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı

Suriye'de Esad sonrasına hazırlık yapılıyor
Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum

'Öcalan'ın serbest kalacağını düşünüyorum'

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeyma Subaşı, düşük bel pantolon ve cesur iç çamaşırı detaylı tasarımıyla katıldığı ödül gecesinde yine adından söz ettirdi. Sosyal medyada da oldukça aktif olan Subaşı'nın fit hali ve tarzı sosyal medyada kullanıcıların radarından kaçmadı.

Şeyma Subaşı, son dönemde özel hayatı ve tarzıyla oldukça sıkça gündeme geliyor. Acun Ilıcalı ile evliliğinin ardından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, kısa süre sonra yine boşandı. Subaşı, sadece özel hayatıyla değil, aynı zamanda dikkat çeken tarzıyla da sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

KIYAFETİNİ GÖRENLER BİR DAHA BAKTI

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, GQ Man of the Year 2024 gecesinde bir kez daha adından söz ettirdi. Geceye düşük bel pantolon ve iddialı bir stil ile katılan Subaşı, vücut hatlarını sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle baklavalarını gösterdiği pantolonuyla, sosyal medyada büyük yankı uyandıran Subaşı'nın tarzı, geceye damgasını vurdu.

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı

TARZI HEM BEĞENİLDİ, HEM ELEŞTİRİLDİ

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırı detaylı ve önü-arkası farklı tasarımlarıyla da göz kamaştırıcı bir şıklık sergilediği gecede, pozdan poza girerken çekilen fotoğrafları hızla sosyal medyada yayıldı. Moda dünyasının dikkatini çeken Subaşı'nın tarzı, hem beğenildi hem de eleştirildi.

GQ Man of the Year 2024 gecesindeki şıklığıyla Şeyma Subaşı, sosyal medyada hızla trend oldu. Subaşı'nın cesur ve dikkat çekici tarzı, moda dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Şeyma Subaşı'nın bu hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Sagopa, sahnede üzerine atılan şeyi görünce çıldırdı: Beni pişman etmeyin
img

Yiğit Bulut'tan çok konuşulacak Suriye paylaşımı
img

Beşiktaş'ın kaptanı artık isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Abdurrahman Mustafa kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.