Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı

Şeyma Subaşı, son dönemde özel hayatı ve tarzıyla oldukça sıkça gündeme geliyor. Acun Ilıcalı ile evliliğinin ardından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenen Subaşı, kısa süre sonra yine boşandı. Subaşı, sadece özel hayatıyla değil, aynı zamanda dikkat çeken tarzıyla da sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

KIYAFETİNİ GÖRENLER BİR DAHA BAKTI

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, GQ Man of the Year 2024 gecesinde bir kez daha adından söz ettirdi. Geceye düşük bel pantolon ve iddialı bir stil ile katılan Subaşı, vücut hatlarını sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Özellikle baklavalarını gösterdiği pantolonuyla, sosyal medyada büyük yankı uyandıran Subaşı'nın tarzı, geceye damgasını vurdu.

TARZI HEM BEĞENİLDİ, HEM ELEŞTİRİLDİ

Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırı detaylı ve önü-arkası farklı tasarımlarıyla da göz kamaştırıcı bir şıklık sergilediği gecede, pozdan poza girerken çekilen fotoğrafları hızla sosyal medyada yayıldı. Moda dünyasının dikkatini çeken Subaşı'nın tarzı, hem beğenildi hem de eleştirildi.

GQ Man of the Year 2024 gecesindeki şıklığıyla Şeyma Subaşı, sosyal medyada hızla trend oldu. Subaşı'nın cesur ve dikkat çekici tarzı, moda dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Şeyma Subaşı'nın bu hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.