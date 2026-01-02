Haberler

Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı
Güncelleme:
Hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yine Kur'an-ı Kerim paylaşımı yaptı ve "Allah'ım yine bitiriyorum, tekrar başlayacağım." notunu ekledi. Bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok eleştiriye neden oldu. Subaşı'nın uyuşturucu test sonuçları ise henüz açıklanmadı.

  • Şeyma Subaşı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
  • Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim fotoğrafı paylaştı ve 'Allah'ım yine bitiriyorum, tekrar başlayacağım.' notunu ekledi.
  • Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi için alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları henüz açıklanmadı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yeni bir Kur'an-ı Kerim paylaşımı yaptı. Subaşı, paylaşımına "Allah'ım yine bitiriyorum, tekrar başlayacağım." notu düştü.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, ABD'den Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Gözaltı sürecinde Subaşı, uyuşturucu testi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada kan ve saç örnekleri alınan Subaşı'nın test sonuçları henüz açıklanmadı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBSET KALDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış serbest bırakıldı.

Şeyma Subaşı'ndan yeni Kur'an paylaşımı

"ALLAH'IM YİNE BİTİRİYORUM"

Test sonuçlarını beklediği süreçte sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Şeyma Subaşı, hesabından Kur'an-ı Kerim fotoğrafı paylaştı. Ünlü isim paylaşımına, "Allah'ım yine bitiriyorum. Tekrar başlayacağım." notunu ekledi.

ELEŞTİRİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Bu paylaşım sosyal medyanın en çok konuştuğu paylaşımlardan biri oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımı eleştiren mesajlar paylaştı. Bazı yorumlar şöyle:

"Bu kıza Kuran'a dokunma yasağı verebilir miyiz? Bu ne ya kutsal kitabımız bunların elinde oyuncak oldu .umreye gider paylaşırlar, ellerine Kuran alır paylaşırlar. Bu ne ya ....

Kutsal kitabımızı kirli işlerinize alet etmeyin.

bitiriyorum? hatimmi indirdi?

Bize ne bundan din kul ile Allah arasında

Çıkınca hafız olur kesin. "

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEkselans:

Adli sicil sabıka yüzünden binlerce genç iş bulamıyor aile olamıyor yine suça bulaşıyor sabıkaları silin ceza iyi halli bitirildiyse artık masum olur damgalı değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızqs26sbhcs:

Bence yorum yapanlar biraz daha aklı selim hareket etmeli siz bu kadının kalbini içini biliyor musunuz da böyle artniyetli yorumlar yapıyorsunuz kişi ameli ile Cenabı rab alemin huzuruna gidecektir belki de gerçekten de huzura kavuşmuş kalbi Allah’ıyla başbaşadır lütfen kimsenin kalbini bilmeden yadırgamayın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

