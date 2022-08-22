Şeyma Subaşı Hakkında Bomba İddia!

Televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, daha önce evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Meedo ile yeniden barıştı. Barışma sonrası Türkiye'de tatil yapan ve tekne ile Ege koylarını gezen ikili soluğu şimdi de Mısır'da aldı.

SON FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden Şeyma Subaşı'nın 3 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafı gündem oldu.

HAMİLE Mİ?

Mynet'te yer alan habere göre; Hakkında sık sık hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atılan ve bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Şeyma Subaşı'nın büyüyen karnı dikkat çekti. Bikinili bir fotoğraf karesini paylaşan Subaşı'nın bir kez daha hamile olduğu iddia edildi.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl bebek beklediğini duyurmuş ve kısa süre sonra ise stresten bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır.

'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.