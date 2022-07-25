Şeyma Subaşı, eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile barıştı

Son günlerde eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddia edilen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bir erkekle öpüştüğü videoyu yayınladı. Videodaki kişinin kim olduğu merak edilirken beklenen cevap Subaşı'dan geldi.

ESKİ AŞKINA GERİ DÖNDÜ

Günlük hayatında her anını sosyal medya hesabından paylaşan Subaşı, teknede tatil yaptığı bir kişiyle öpüşürken video yayınladı. Subaşı'nın öpüştüğü kişinin de eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi olduğu ortaya çıktı. Subaşı, öpüşme videosunun ardından 1,5 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanıyla kahvaltı yaptığı anları paylaştı. Subaşı, videoda sevgilisinin yüzünü göstermemek için kamerayı hızlıca çevirse de kişinin Meedo olduğu görüldü.

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