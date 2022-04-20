Başarılı sunucu Gökay Kalaycıoğlu yemek programı sunacak

YouTube kanalında yayın yapan Al Sana Haber programının dünkü masa yorumcularında Nurettin Soydan, Başak Çokan, Pinar Eliçe, Tayyar Işıksaçan ve Dr. İsmail Bay vardı. Birçok estetik operasyon geçireceği için programa ara veren Seyhan Soylu ise programın son dakikalarında yayına gelerek moderatör Gökay Kalaycıoğlu'yla ilgili bir müjdeyi duyurdu.

"YEMEK PROGRAMI SUNACAK, ANLAŞMAYI BİTİRDİ"

Seyhan Soylu, Gökay Kalaycıoğlu'nun daha önce Fatih Ürek, Demet Akalın ve Onur Büyüktopçu gibi isimlerin sunuculuğunu yaptığı yemek programına sunacağını ileri sürdü. Canlı yayında konuşan Soylu, "Ben buna yaptığımı babamın oğluna yapmadım. Burada şöhretini cilaladı. Şimdi de bir yapımcıyla görüşüp Fatih Ürek'in yerine yemek programı sunacak. Anlaşmasını bitirmiş" dedi. Soylu'nun açıklamasının ardından diğer yorumcular da büyük bir şaşkınlık yaşadı.

GÖKAY KALAYCIOĞLU SESSİZ KALDI

Kalaycıoğlu, projesi netleşmediği için sessizliğini korurken Soylu da sözlerine şöyle devam etti: "Sevgili İzleyiciler, yemek programına Seda Sayan gitti. Demet Akalın gitti. Şimdi eğer Fatih Ürek'in ahı tutarsa iki yakan bir araya gelmez. Önce Fatih'i ara bir helallik al. Çünkü programı o patlattı. Yemek programının yeni starı Gökay Kalaycıoğlu."