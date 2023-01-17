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Şevket Çoruh'un Yeni Dizisi Belli Oldu

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Şevket Çoruh'un Yeni Dizisi Belli Oldu

16 sezon Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde Mesut Komiser karakteriyle fenomen olan ve geçtiğimiz senon projeden ayrılan Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu. İşte haberin detayları...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 16 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde Mesut komiser rolüne hayat veren Şevket Çoruh, bu sezon projeden ayrılmıştı. Çok sayıda teklif alan Çoruh gelen işlerden 03 Medya ve Same Film'in FOX için hazırladığı Tetikçi dizisiyle anlaştı. Başarılı aktör dizide İskender karakterine hayat verecek.

Çoruh dizide Timuçin Esen'le kamera karşısına geçecek. Esen de şimdiden merak uyandıran dizide Korkmaz rolünü canlandıracak. Efsane dizi Çukur'un yazarı Gökhan Horzum'un kaleme aldığı dizinin Bodrum'da çekilmesi planlanıyor. Dizinin ana castında Genco Özak da rol alıyor. Özak dizide Metin rolünü canlandıracak. Tetikçi'nin yönetmesi için de Çöp Adam'dan ayrılan Yağız Alp Akaydın'la görüşülüyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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