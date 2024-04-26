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Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü

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16 sezon yer aldığı Arka Sokaklar'a geri dönen Şevket Çoruh, dizideki partneri Oya Okar'ın da yeniden kadroya dahil olduğunun müjdesini verdi.

Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti. Kadroya dönen Çoruh, eski partnerinin de kendisine eşlik edeceğinin müjdesini verdi.

"ÇOK MESUT OLUYORUZ"

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, geri döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğü ilan edildi. Instagram hesabından dizideki partneri Oya Okar'la fotoğrafını yayınlayan Çoruh, "Bu haberi benim vermem lazımdı. Oya Okar geliyor. Çok Mesut oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü

Şevket Çoruh'un ardından Oya Okar da Arka Sokaklar'a geri döndü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Şevket Çoruh Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Oflu Hakan:

ölünün dirilmesi, gidenin geri gelmesi bizim dizilerde meşhur zaten

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