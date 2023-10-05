Şevket Çoruh, Korkma Ben Yanındayım dizisiyle anlaştı

Yeni sezonda devam eden Arka Sokaklar'a geri döneceği konuşulan Şevket Çoruh'un yeni dizisi belli oldu. Başarılı oyuncu FOX TV için çekilen Korkma Ben Yanındayım dizisiyle el sıkıştı.

Yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yeni sezonda da devam ediyor. 16 yıl boyunca yer aldığı diziye geri dönmesi beklenen Şevket Çoruh ise yeni bir diziyle anlaştı. Başarılı oyuncu, FOX TV için çekilen Korkma Ben Yanındayım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

NİHAT ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, D Media, Med Yapım ve Most Yapım başta olmak üzere ülkemizin önde gelen şirketlerinden teklif alan Çoruh, sonunda kararını verdi ve Fatih Aksoy'un patronu olduğu Med Yapım'la anlaştı. Şevket Çoruh FOX için çekilecek olan ilk adı Küçük Anne olan "Korkma Ben Yanındayım" dizisiyle el sıkıştı. Başarılı aktör Fikret Reyhan'ın yöneteceği, Erkan Birgören'in yazdığı dizide Nihat rolüne hayat verecek ve İnci'nin (Gökçe Güneş Doğruöz) babası olarak seyirci karşısına çıkacak.