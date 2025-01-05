Üye Girişi
Haberler
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı

"Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Hayalim sevişirken ölmek" diyen ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede tepkilere yanıt verdi. Bunların normal konular olduğunu savunan Gerede çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Eski Survivor yarışmacısı ve fotoğrafçı Bennu Gerede, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Hayalinin sevişirken ölmek olduğunu söyleyen Gerede'ye tepkiler gecikmedi.

'Sevişirken ölmek istiyorum' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

BENNU GEREDE: ONLARI ZAVALLI BULUYORUM ZATEN

Gerede tepkilere yanıt verdi. Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre Bennu Gerede, "Türk toplumu bunu hazır değilmiş" dedi. "Normal konular bunlar. Ne kadar bu kadar büyütüyorlar anlamıyorum. Toplum olarak hazır değilmişiz. Sosyal medyadan 'İyi ki varsınız' diye yorumlar aldım. Kötü yorumları okumuyorum. Onları zavallı buluyorum zaten." ifadelerini kullandı.

'Sevişirken ölmek istiyorum' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

"HAYALİM SEVİŞİRKEN ÖLMEK"

Bennu Gerede söz konusu programda, "Mutsuz, gergin, sinirli bir kadın gördüğüm zaman, 'Bunun sevişmesi gerekiyor' diye düşünüyorum. Hayalim sevişirken ölmek. Yanlış anlaşılmasın, seks hastası değilim. Sarılmak ve seks yapmak, şiddeti ortadan kaldırır. Benim her zaman seks hayatım çok iyi oldu ve oluyor" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Memleketindeki kongreye katılan Erdoğan partililere fena patladı
img

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
img

Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarızırzop:

sahi normalimiz neydi bizim, her ahlaksızlığı normalmiş gibi göstermeye başladılar artık

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Bu ne lann korku filminden fırlamış gibi . Bu mu olur bllmem ama bununla sevişen kesin ölür

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ergin:

Seni alan kocada yandı sende yandın kaynar suratlı kadın.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısemson 12:

sanA kalkan varmı tipe bak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcumali inan:

Güzel görünen bir Maske takar ya da poşetle kapatırsan bakarız belki giderine

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKralçıplak:

SPa naragı istiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdal Adalı'dan açıklama var: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti! İşte sebebi
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kan donduran görüntüler! Yere yatırdığı amcasını defalarca bıçakladı
Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler 'Yok artık' dedi
Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" dedi
Ali Erbaş'la ilgili 'Ekmek yiyin' iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor MAÇ ÖZETİ! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.