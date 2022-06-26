Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Zonguldak'ta konser verdi - Haberler

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Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Zonguldak'ta konser verdi

İhlas Haber Ajansı - Emre Can Bayram - Magazin
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- Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Zonguldak'ta konser verdi Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Zonguldak'ta hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

- Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Zonguldak'ta konser verdi

ZONGULDAK - Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar, Zonguldak'ta hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Zonguldak'ta yaz konserlerinde kargo alanında Karadeniz'in sevilen sanatçısı Ekin Uzunlar sahne aldı. Konser öncesinde 40 bine yakın vatandaş konser alanını hınca hınç oldurdu. Uzunlar, bir birinden güzel şarkılarını hayranlarını seslendirerek, unutulmaz bir akşam yaşattı. Öte yandan Ekin Uzunların kemençe şovları ise büyük vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Vatandaşlarda sevilen sanatçı Ekin Uzunların şarkılarını telefon ışıklarını yakarak hep bir ağızdan eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat süren konser Uzunların sahneden ayrılmasıyla sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Magazin

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