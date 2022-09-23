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Sevilen müzik grubu dijital platformlarda ilk 5'e girdi

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Sevilen müzik grubu dijital platformlarda ilk 5'e girdi

Arka arkaya çıkardıkları dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerlerinde sağlam adımlar atan Yüzyüzeyken Konuşuruz, dijital platformlarda en çok dinlenen ilk 5 Türkçe albüm içine girdi.

Arka arkaya çıkardıkları dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerlerinde sağlam adımlar atan Yüzyüzeyken Konuşuruz, dijital platformlarda en çok dinlenen ilk 5 Türkçe albüm içine girdi.

Arka arkaya çıkardıkları dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerlerinde sağlam adımlar atan müzik grubu, "Dinle Beni", "Sen Varsın Diye", "Kazılı Kuyum", "Olsam Yeridir", "Bodrum" şarkılarının da aralarında olduğu tüm dijital platformlarda 600 milyon dinlenme, 250 milyon video görüntülenme, sosyal medyada 1 milyar şarkı paylaşımı ve çıkardıkları "Akustik Travma" adını verdikleri son albümleriyle 300 milyonu geçen dinleyiciyle Spotify'da en çok dinlenen ilk 5 Türkçe albüm içine girerek bir rekora imza attı.

Türkiye'de en çok dinlenen grupların başında gelen grup, yeni albümleri için tüm boş vakitlerini stüdyo 'da geçirirken albümün habercisi sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesi ise Yüzyüzeyken Konuşuruz imzası taşıyan şarkıları "Kaş II" de çıktığı an itibariyle tüm dijital platformlarda ilk sıraya yerleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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