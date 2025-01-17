Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

Perşembe akşamları ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin oyuncu kadrosunda bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.

Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin çekimleri Kapadokya'da yapılan dizisi Siyah Kalp, sezonun sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Yıldız Tunç'un kaleme aldığı ve perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizide önemli bir ayrılık yaşanacak.

KARŞILIKLI ANLAŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ana karakterlerinden Samet'e hayat veren ünlü oyuncu Burak Sergen, projeye veda etmeye hazırlanıyor. 63 yaşındaki oyuncunun yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak diziden ayrılacak.

Burak Sergen'in ayrılacağı iddia edilen dizinin oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Esra Dermancıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ve Aras Aydın gibi isimler bulunuyor.