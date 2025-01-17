Üye Girişi
Haberler
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı

Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyah Kalp dizisinde başrol oyuncusu Burak Sergen'in ayrılacağı iddia edildi. anlaşma sonucu projeden ayrılmaya hazırlanan 63 yaşındaki oyuncunun ayrılığı, yeni bölümde izleyicilere duyurulacak.

Perşembe akşamları ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin oyuncu kadrosunda bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.

Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin çekimleri Kapadokya'da yapılan dizisi Siyah Kalp, sezonun sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Yıldız Tunç'un kaleme aldığı ve perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizide önemli bir ayrılık yaşanacak.

KARŞILIKLI ANLAŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ana karakterlerinden Samet'e hayat veren ünlü oyuncu Burak Sergen, projeye veda etmeye hazırlanıyor. 63 yaşındaki oyuncunun yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak diziden ayrılacak.

Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu gidiyor

Burak Sergen'in ayrılacağı iddia edilen dizinin oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Esra Dermancıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ve Aras Aydın gibi isimler bulunuyor.

Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
img

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.