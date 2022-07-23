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Sevgilisiyle Teknede Dudak Dudağa!

Snob Magazin - Magazin
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Sevgilisiyle Teknede Dudak Dudağa!

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Subaşı, barışma sonrası sevgilisiyle teknede dudak dudağa pozlar verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda Mohammed Alsaloussi ile ilişkisini noktalayan Şeyma Subaşı'nın adı Dila Tarkan'ın düğününde tanıştığı Hakan Sabancı ile anıldı.

Aşk iddialarını yalanlayan Subaşı, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye geri döndü.

TEKNEDE ROMANTİK ANLAR

Sevgilisiyle teknede tatil yapan Subaşı, barışma sonrası Mohammed Alsaloussi ile dudak dudağa pozlar verdi.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 32 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.

Snob Magazin / Magazin

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