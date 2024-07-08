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Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı

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Sevgi Katkıcı, ablası Duygu Nebioğlu'ndan sonra Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı. DNA testiyle Akpınar'ın bir kızı daha olduğu netleşti.

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın tek gecelik ilişkisinden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıkmış ve magazin camiasında geniş yankı uyandırmıştı. Ablasının ardından Metin Akpınar'a babalık davası açan Sevgi Katkıcı da kazandı.

SOY BAĞININ KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Show Haber'de yer alan bilgilere göre, Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'a karşı Antalya Aile Mahkemesi'nde açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu, Antalya 5. Aile Mahkemesi'ne ulaştı. Raporda, Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Mahkeme, Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verdi.

Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı

KATKICI: HİÇ BABA-KIZ İLİŞKİMİZ OLMADI

Sevgi Katkıcı, daha önce yaptığı açıklamada Akpınar'ı kızı olduğunu 21 yaşında öğrendiğini söylemişti. DNA testi yaptırmalarına rağmen Akpınar'ın tavırlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Katkıcı "Metin Akpınar benden hep şüphe duymuştu kızı olmayabilirim diye. Çünkü kendisine ikizim kadar benzemiyordum. 2020 yılında DNA testi yaptırdık, kızı olduğuma inandı. Ama tutumunda herhangi bir değişiklik olmadı. Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim. Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" demişti.

Sevgi Katkıcı, Metin Akpınar'a açtığı babalık davasını kazandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Duygu Nebioğlu Metin Akpınar Baba 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (19)

özden tutar:

kendi çocuğuna sahip çıkmayan çıkamayan adam türkiye siyasetine yön vermeye çalışıyor, ne acı bir durum....

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VEFA:

Karışmayın Metin amcama, bir kaza kurşunudur olmuş.. Adam hatasını telafi de ediyor işte. Siz mevcut bizi yönetenler bakın, bir sürü yanlış yapılan işler var. Mesela sadece Suriye politikasındaki hata bile bu ülkeye nelere mal oldu. Gerçekleşen maddi ve manevi zararları insanın hafzalası almıyor!...

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SERT KALEM:

VEFA: kötü bir avukatsın, yaptığın savunma çok basit ve ucuz, bırak bu işi

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yanıt0
Özgür Sevindik:

Modern çagdaş bir beyefendi

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ARSLANOĞLU Hakan:

Akpınar'ın 10 dakikalık zevki için, bir ömür çalışıp kazandıklarından kızı da pay alacak.

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VEFA:

Sen o 10 dakikayı küçümseme çocuk. O 10 dakika senin, benim, herkesin varlık nedeni, Hayati döngünün sebebi. Ahh!.. O 10 dakika yok mu o nelere kadir!...

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Bayram Aydin:

Mezara götürecek zaten onları. Yorym yaparken empati yapın biraz.

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Alparslan Türkdoğan:

Metin amcada para çok, harca harca bitmez.

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Landrower:

Burda ne anlıyoruz korunmak önemliymis yoksa heryerden çocuğun olduğu ortaya çıkar :))

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hasan saydanoglu:

metin efendi 80 den sonrada baba olunurmuşş

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