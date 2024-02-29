Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk kare geldi

Bir ay önce beyin kanaması geçiren ve peş peşe iki ameliyat olan Settar Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisi devam ediliyor. Zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı için diziye devam edemeyecek olan Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Oyuncunun setinden ilk kare de geldi.

Dizinin bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünde, Abdullah Ünal geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkıyor. Evde değişen dengelerin ardından hakimiyeti tekrar ele almaya kararlı olan Abdullah, Alev'in de hamile olduğun öğrenecek. Tanrıöğen'den rolü devralan Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde Settar Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan'ın kadroya dahil olduğunu açıklayan Show TV, şu ifadelere yer vermişti: "Yapımını Gold Film'in üstlendiği, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır..."