Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in öpüşme videosu ortaya çıktı
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, dün akşam kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Sadece yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir tören yapan ikilinin öpüştüğü bir videoları ortaya çıktı.
7 Mayıs'ta Prag'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, yaşanan vize sorunları nedeniyle dün akşam İstanbul'da evlendi. Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturan ikilinin törenine sadece yakın arkadaşları katıldı.
BALAYINA PARİS'E GİDİYORLAR
Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gidecek.
ÖPÜŞME GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Seda Sayan'ın gözlerden uzak nikahından yeni görüntüler de ortaya çıktı. Gazete Magazin'de yer alan videoda nikahın ardından eğlenen Sayan ve Ökten'in öpüştüğü bir video sosyal medyada gündem oldu.