Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in öpüşme videosu ortaya çıktı

7 Mayıs'ta Prag'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, yaşanan vize sorunları nedeniyle dün akşam İstanbul'da evlendi. Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturan ikilinin törenine sadece yakın arkadaşları katıldı.

BALAYINA PARİS'E GİDİYORLAR

Seda Sayan'ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten'in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor. Seda Sayan'ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Balayına bayram tatilinde Paris'e gidecek olan çift sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesinin yanına gidecek.

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Seda Sayan'ın gözlerden uzak nikahından yeni görüntüler de ortaya çıktı. Gazete Magazin'de yer alan videoda nikahın ardından eğlenen Sayan ve Ökten'in öpüştüğü bir video sosyal medyada gündem oldu.