Ses teli felç olduğu iddia edilen Aleyna Tilki'nin doktorundan açıklama: Güçlü bir şekilde sahnelere dönecek

Ses tellerinde yaşadığı sıkıntıdan dolayı bir süredir sahne alamayan Aleyna Tilki'nin ses tellerinin felç olduğunu iddia edildi. Tilki hakkında iddianın ardından açıklama yapan doktoru, "Tedavimizi gerçekleştirdikten sonra daha güçlü bir şekilde sahnelere dönecek" diyerek felç iddiasını yalanladı.

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, ses tellerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle konserlerine ara vermek zorunda kaldı. Uzun süredir gözlerden uzak olan şarkıcının ameliyat olacağı ve ses teli felç olduğu iddia edildi.

"ALEYNA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DÖNECEK"

Tilki'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru ise genç şarkıcının tedavisinin devam ettiğini söyledi. Tilki'nin doktoru konu hakkında yaptığı açıklamada "Ses terapilerimize devam ediyoruz. Şarkı söylemek daha doğrusu profesyonel ses icrası iki boyutu olan bir iş ve birinci boyutu tabi ki sanatsal yetenekler ve müzik bilgisi. İkinci boyutu ise spor. Siz sahnede performans gerçekleştiriyorsanız bunun sportif kısmı da var. Örneği profesyonel bir futbolcunun hayatı boyunca karışılacağı sakatlıklar olabilir. Bu futbolcular uygun tedaviyle tekrar sahaya dönüyorlar. Bizde Aleyna Hanım ile tedavimizi gerçekleştirdikten sonra daha güçlü bir şekilde sahnelere döneceğiz" ifadelerini kullandı.