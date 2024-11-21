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Sertab Erener için düzenlenen saygı gecesi duygusal anlara sahne oldu

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Sertab Erener kendisi için düzenlenen saygı gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü şarkıcı, Nil Karaibrahimgil ve kardeşi Serdar Erener'in düet performansı sırasında gözyaşlarına hakim olamayıp ağladı. Aleyna Tilki, Gökhan Türkmen, Hande Yener gibi isimlerin sahne aldıkları organizasyonda Sertab Erener, sık sık duygusal anlar yaşadı.

Sinerji Medya ve BaBaLa TV organizasyonuyla düzenlenen "Saygı1" konserlerinin ikincisi dün akşam Wolkswagen Arena'da gerçekleşti.Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener'e saygı niteliği taşıyan özel gecede birbirinden ünlü isimler sahne aldı.

Aleyna Tilki, Gökhan Türkmen, Nil Karaibrahimgil ve Hande Yener gibi isimler, sahne aldıkları organizasyonda hep bir ağızdan Sertab Erener şarkıları söyledi. Erener, performanslar sırasında sık sık duygusal anlar yaşadı.

Geceye Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener'in düeti damga vurdu. Sertab Erener, kardeşi Serdar Erener ve Nil Karaibrahimgil'in düet performansı sırasında gözyaşlarına hakim olamayıp, ağladı.

ENİS ARIKAN'DAN EUROVISION ŞARKISI

Öte yandan ünlü oyuncu Enis Arıkan, Sertab Erener'in 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getiren Eurovision şarkısını söyledi. Dansçılar eşliğinde performansını gerçekleştiren Enis Arıkan'ın 'Everyway That I Can' yorumu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Gecede sahne alan;Hande Yener, Melek Mosso, Oğuzhan Uğur, Ceylan Ertem, Selin Geçit, Gökhan Türkmen, Nil Karaibrahimgil, Can Ozan, Şanışer, TNK, Aleyna Tilki, Kalben, Soner Sarıkabadayı gibi ünlü isimler de sahne performanslarıyla adından söz ettirdi.

Sertab Erener için düzenlenen saygı gecesi duygusal anlara sahne oldu
Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEnis EFE:

Sanki ölmüş de anma ve saygı gecesi düzenleniyor. Veya hadi olur 75 yaşında, dersin üstat sanatçı için yaşarken saygı gecesi düzenliyoruz... Kadın yaşıyor ve henüz genç sayılır, neyin saygı gecesi bu anlamadım?

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