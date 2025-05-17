Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
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Paris'teki seyahati sırasında göğüslerine alçı uygulanmış bir fotoğraf paylaşan oyuncu Serra Pirinç, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Estetik yönüyle dikkat çeken kareye birçok yorum yapılırken, uygulamanın sanatsal projelerde kullanılan bir yöntem olduğu biliniyor.

2024 yılında başrolünü üstlendiği "Yalan" dizisiyle geniş kitlelere ulaşan genç oyuncu Serra Pirinç, son dönemde yer aldığı konuk oyunculuk projeleri ve aktif sosyal medya kullanımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle öne çıkan Pirinç, bu kez Paris seyahatinde yaptığı sıra dışı bir paylaşım ile gündeme geldi.

Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Serra Pirinç, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, göğüslerinin alçıyla kaplandığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Fransa'nın başkenti Paris'te çekildiği anlaşılan bu kare, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Sanatla ilgilenen kesimden beğeni toplayan paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

SANATSAL BİR UYGULAMA

Merak uyandıran paylaşımda görülen alçı kaplama işleminin, heykel ve vücut kalıbı çıkarma gibi sanatsal projelerde kullanılan bir yöntem olduğu biliniyor. Özellikle modern sanat ve beden formuna odaklanan çalışmalarda sıkça kullanılan bu teknik, vücudun belirli bir kısmının detaylı modellemesini elde etmek amacıyla uygulanıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıali batuk:

Ne yapacaklarını şaşırmışlar.

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Haber YorumlarıBAKARA MAKARA:

Bu yasta sarkmis, 5 yil sonrasini dusunemiyorum

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıFatih Erdem:

bari memeleri güzel olsaydı

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