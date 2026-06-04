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Serkan Kaya'dan Manisa'da muhteşem konser

Serkan Kaya'dan Manisa'da muhteşem konser
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Manisa Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Serkan Kaya, henüz yayımlanmayan 'Tanımam' adlı şarkısını ilk kez Manisalılarla buluşturdu. Konserde sevilen eserlerini de seslendiren sanatçı, büyük alkış aldı.

Manisa Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Serkan Kaya, sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünde yer alan ve henüz yayımlanmayan "Tanımam" adlı şarkısını ilk kez Manisalı müzikseverlerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Serkan Kaya, konserinde hayranlarına sürpriz yaptı. Kaya, hazırlıkları devam eden yeni albümünde yer alan ve henüz dijital platformlarda yayımlanmayan "Tanımam" adlı eserini ilk kez Manisa'da seslendirdi.

Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda gerçekleşen konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Serkan Kaya'nın seslendirdiği birbirinden sevilen şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı. Sanatçı, yeni albüm çalışmalarına ilişkin bilgiler verirken, albümde yer alan "Tanımam" isimli eserini festival ziyaretçileriyle ilk kez buluşturdu.

Konser boyunca "Karagözlüm", "Kalakaldım", "Dertliler Meyhanesi" ve "Hatıran Yeter" başta olmak üzere geniş repertuvarından eserler seslendiren Kaya, performansıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Telefon ışıklarıyla aydınlanan konser alanında renkli görüntüler oluşurken, Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nı dolduran müzikseverler sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Festival programının öne çıkan etkinliklerinden biri olan konser, izleyenlere müzik dolu unutulmaz anlar yaşattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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