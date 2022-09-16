Haber spikeri ve moderatör Serkan Aksarı'nın yeni adresi belli oldu

TGRT Haber'de görev yapan ve son olarak TMBTV'de açık oturum programları sunan Serkan Aksarı'nin yeni adresi belli oldu. Aksarı, bundan sonra Ulusal Kanal'da Günlük programını sunacak.

Daha önce TGRT Haber'de görev yapan ve son olarak TMBTV'de açık oturum programları sunan Serkan Aksarı, Ulusal Kanal'da Günlük programını sunacak. Günlük programında günün sıcak gelişmeleri, özel konu ve konuklar, canlı bağlantılar ile ekrana yansıyacak.

SERKAN AKSARI KİMDİR?

Gazetecilik mesleğine Elazığ'da başlayan tecrübeli haberci, daha sonra sırasıyla İBB Medya A.Ş, TGRT Haber, TMB TV kanallarında çalıştı. Başarılı spiker Trakya Üniversitesi Radyo-Tv Yayımcılığı bölümü mezunu.

Aksarı, 2019 yılında Spikerler Platformu tarafından Yılın En İyi Haber Spikeri seçildi, 2020 yılında ise Dünya Basın Mensupları Derneği tarafından Yılın En İyi Sabah Yayını Sunucusu ödülüne layık görüldü.

Başarılı haberci, yaptığı özel haberlerle de gündeme damga vururken aynı zamanda farklı platformlarda moderatörlük ve sunuculuk yapmaya devam ediyor. 'Serkan Aksarı ile Günlük' programı hafta içi her gün saat 15:00 - 18:00 saatleri arasında Ulusal Kanal'da izleyiciyle buluşacak.