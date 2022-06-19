Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in Mikanos Kaçamağı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in Mikanos Kaçamağı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in Mikanos Kaçamağı

Her seferinde arkadaş oldukları söyleyen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, Mikanos'ta hafta sonu kaçmadığında görüntülendi.

İşletmeci Umut Evirgen ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı devam ediyor.

Snob Magazin'in haberine göre; İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansıdı.

Bir beachte görüntülenen sevgililerin neşeli halleri dikkat çekti. Beachteki partiye de katılan sevgililer şarkılara eşlik edip gönüllerince eğlendiler.

Snob Magazin / Magazin

Serenay Sarıkaya Umut Evirgen Yunanistan Mikanos Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title