Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in Mikanos Kaçamağı
Snob Magazin - Magazin
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Her seferinde arkadaş oldukları söyleyen Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, Mikanos'ta hafta sonu kaçmadığında görüntülendi.
İşletmeci Umut Evirgen ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı devam ediyor.
Snob Magazin'in haberine göre; İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansıdı.
Bir beachte görüntülenen sevgililerin neşeli halleri dikkat çekti. Beachteki partiye de katılan sevgililer şarkılara eşlik edip gönüllerince eğlendiler.
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