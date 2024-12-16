Aşk oyunu muydu? Serenay Sarıkaya ve Mert Demir hakkında olay yorumlar

Haberler.com stüdyosunda Sunucu ve Yorumcu Gökay Kalaycıoğlu ile Gazeteci ve TV Yorumcusu Hakan Solaker'in gerçekleştirdiği Magazin Bahane programında bu hafta Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in ayrılık iddiası masaya yatırıldı.

"SERENAY SARIKAYA'NIN BÖYLE BİR REKLAMA YA DA PARAYA İHTİYACI YOK"

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir aşkının bitme iddiaları hakkında konuşan Solaker, "Bu ilişkide ilişkiyi yürüten star Serenay Sarıkaya'dır. Bunun adını koyalım. Çünkü Serenay Sarıkaya'nın , Mert'le olan ilişkisi açıklandığında burada bir star vardı iki star yoktu. Kim ne derse desin çocuk bu aşkın gerçek ya da yalan olması üzerinden yürüdü.Mert dün yoktu ki bugün yoktu ki. Serenay'ın böyle bir reklama ya da paraya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ayrılık dedikodusu şu şekilde, Mert Demir şarkı söylerken Sezer Çakır'ın gözünün içine bakarak şarkı söylemiş gece kulübünde. Bu fotoğraflar Serenay'a gitmiş. Öyle ayrılık olmuş. Bu ilişkide kaybeden Mert Demir olur." dedi.

"SERENAY SARIKAYA VE MERT RAMAZAN DEMİR AŞKI GÜZEL BİR OYUNDU"

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisinin bir oyun olduğu iddiaları ile ilgili konuşan Kalaycıoğlu,"Bence zamanı geldi, ayrılık tescillendi. Ayrılık inandırıcı gelmedi. Serenay Sarıkaya ile olan aşk oyunu güzel bir oyundu, eğer böyleyse. Arkada oyunu kuran biri var. Serenay'ı ikna ettiyse Mert Demir için bu oyunu kurduysa gayet işler, bu yürür. Buna ihtiyaç yokmuş. Mert'in şarkısı öyle bir tuttu ki gerek yokmuş." ifadelerini kullandı.