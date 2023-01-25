Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi akıllara İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ı getirdi

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in Şahmaran dizisindeki öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Serenay'ın Deniz'i öptüğü anlar akıllara İbrahim Tatlıses'in yıllar önce Hülya Avşar'ı öpmesini getirdi.

Başrollerini Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Netflix'in yeni dizisi Şahmaran cesur sahneleriyle gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Deniz ve Sarıkaya'nın öpüştüğü anlar izleyicilerin dikkatini çekti.

TATLISES VE AVŞAR'IN ÖPÜŞME SAHNESİNİ AKILLARA GETİRDİ

Kamera arkası görüntüleri, galada yaşananlar ve dizideki sahneler gündemden düşmüyor. Dizide çırılçıplak kamera karşısına çıkan Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz bir sahnedeki öpüşmesi ise sosyal medyada gündem oldu. Serenay Sarıkaya'nın dans ederken dilini Burak Deniz'in yüzünden gezdikten sonra öptüğü sahne akıllara yıllar önce İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'ı öpmesini getirdi.

Yıllardır konuşulan o sahne

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Şahmaran dizisinin yönetmenliğini Umur Turagay, senaristliğini ise Pınar Bulut üstleniyor. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizide Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşıray, Ebru Özkan, Hakan Karahan gibi isimler de yer alıyor. Dizide Serenay Sarıkaya Şahsu, Burak Deniz ise Maran rolünü oynuyor.

Kısa sürede gündem olan sahne seyircilerin tepkisini çekti. Sahnedeki öpüşmeden rahatsız olan kullanıcılar "Nereye kusuyoruz" yorumu yaptı.